Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Общество Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.

Экономика В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.

Армия и оружие Британские ВВС поднимали истребители для перехвата российских Ту-142 Истребители Typhoon британских ВВС в понедельник перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142, сообщило Минобороны Великобритании.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Общество Профессор ВШЭ назвала популизмом предложения перейти на четырехдневку Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала популизмом предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Политика Reuters назвал нового посла США в России Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.

Экономика Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Экономика Валерий Радаев вспомнил о спаде промышленного производства В первом полугодии ВРП вырос на полпроцента, по России на 0,7. Зафиксирован спад промышленного производства на фоне общероссийского роста 102,6 процента.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Политика В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что всего в первом полугодии в России правоохранительными органами выявлено более 19,3 тыс. преступлений коррупционной направленности, что лишь на 3,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Политика США ужесточат правила получения виз Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters.