Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском вчера в 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Технологии
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов
Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Единоборства
Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе
На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.
Обновлено в 03:02
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции
Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
ЖКХ
Крымский район Кубани остался без воды из-за аварии
Жители Крымского района остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) вечером 12 августа, на месте аварии ведутся восстановительные работы.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 12:24
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина может завершить карьеру
Российская гимнастка Алия Мустафина пропустит ближайшие Кубок России и чемпионат мира и может завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
В России создают боевой снегоболотоход
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.
Обновлено в 06:12
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено вчера в 08:01
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Космос
Су-57 впервые покажут на статической экспозиции в рамках авиасалона «МАКС-2019»
Самый современный российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции в рамках авиасалона «МАКС».
Обновлено 10 августа в 03:31
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08