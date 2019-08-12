Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском вчера в 01:06

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
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