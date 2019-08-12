Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Политика Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».

Политика Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.

Технологии Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Происшествия В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь» Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.

Армия и оружие Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142 В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.

Единоборства Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Экономика Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.

ЖКХ Крымский район Кубани остался без воды из-за аварии Жители Крымского района остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) вечером 12 августа, на месте аварии ведутся восстановительные работы.

Политика В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спорт Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина может завершить карьеру Российская гимнастка Алия Мустафина пропустит ближайшие Кубок России и чемпионат мира и может завершить спортивную карьеру.

Армия и оружие В России создают боевой снегоболотоход Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Космос Су-57 впервые покажут на статической экспозиции в рамках авиасалона «МАКС-2019» Самый современный российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции в рамках авиасалона «МАКС».