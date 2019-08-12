Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском вчера в 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Прокуратура проверит водителя автобуса, заставлявшего ребенка мыть пол
Прокуратура Свердловской области проверит инцидент, который произошёл 10 августа в автобусе, следовавшем по маршруту №19 в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
Ученые объяснили, при каких условиях полезные мутации у людей сохранятся
Ученые могли проследить репродуктивный успех каждого человека, оценивая его по четырем критериям: достижение половой зрелости, возможность выбрать брачного партнера, успешный брак и уровень плодовитости.
Обновлено в 01:00
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра
Обновлено вчера в 08:22
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета
Обновлено в 00:20
Общество
Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок
Обновлено в 01:48
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Воспитанник «Спартака» покинул «Витебск»
Обновлено в 01:14
Культура
Столичные пенсионеры начудили в стиле Гауди
Вряд ли столичные пенсионерки, вышивающие крестиком и занимающиеся декупажем, могли подумать, что станут участниками странного перформанса.
Обновлено 11 августа в 11:11
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 10 августа в 02:10
Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Наука
Ученые рассказали, какая новая эпидемия грозит человечеству
Специалисты сообщили, что в ближайшее время людям грозит страшная инфекционная болезнь.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании.
Обновлено вчера в 12:25
Здоровье
Министр здравоохранения Приангарья оставил Усть-Кут без флюорографа
Туберкулёз является социально опасным заболеванием, и оставление почти целого города без аппарата для прохождения флюорографии – это преступление.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:35