Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском вчера в 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Политика
В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Спорт
IWF отстранила пятерых российских тяжелоатлетов за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:29
Авто
На Алиэкспрессе предлагается бюджетное решение по устранению главной недоработки Porsche Panamera
Обновлено в 06:21
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Музыка
Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева
В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Футбол
Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом»
Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Турции из-за лесных пожаров на острове Мармара эвакуируют туристов
В Турции эвакуируют туристов из-за масштабных лесных пожаров на острове Мармара.
Обновлено в 05:42
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Авто
На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Культура
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области
Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси. В машине могли сидеть до шести человек.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт
ВЭБ предложил направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
Петербург оказался в рейтинге по числу жителей среднего класса
Заметно лидирует в списке Ямало-Ненецкий автономный округ: в этом регионе к среднему классу относятся 45% семей.
Обновлено вчера в 06:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25