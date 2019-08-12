Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском вчера в 01:06

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Вне зоны комфорта

Известия01:00

Котировки нефти пошли вниз после роста днем ранее

Интерфакс01:29

Стоимость нефти Brent опустилась до $58,26 за баррель

DP.RUвчера в 02:01

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

RT на русском01:09

Нефть Brent восстановилась после отката ниже отметки $58 за баррель

REGNUMвчера в 12:54

Аналитик: Угроза дальнейшего падения цен на нефть сохраняется

Росбалтвчера в 09:43

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель

Московский Комсомолец01:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено вчера в 06:55
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

На Урале казаки планируют создать зоополицию

В Екатеринбурге «Уральское казачество» создает зоополицию.
Обновлено в 00:45
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

Квантовая телепортация вышла на новый уровень

Обновлено 08 августа в 00:07
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Обновлено 11 августа в 10:11
Общество

Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля

Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Политика

Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Интернет

Режим инкогнито Google Chrome оказался бесполезен против ряда платных ресурсов

Несмотря на столь положительное событие, ряд независимых экспертов выяснил, что режим инкогнито является бесполезным перед предприимчивостью большого количества веб-ресурсов, которые ведут монетизацию контента.
Обновлено в 01:50
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области

Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей

Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

МИД Ирана: Вашингтон превратил Персидский залив в пороховую бочку

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, поставляя оружие странам Персидского залива, США превращают этот регион в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное