Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском вчера в 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 06:55
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
На Урале казаки планируют создать зоополицию
В Екатеринбурге «Уральское казачество» создает зоополицию.
Обновлено в 00:45
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Обновлено 08 августа в 00:07
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Общество
Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля
Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Интернет
Режим инкогнито Google Chrome оказался бесполезен против ряда платных ресурсов
Несмотря на столь положительное событие, ряд независимых экспертов выяснил, что режим инкогнито является бесполезным перед предприимчивостью большого количества веб-ресурсов, которые ведут монетизацию контента.
Обновлено в 01:50
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области
Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
МИД Ирана: Вашингтон превратил Персидский залив в пороховую бочку
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, поставляя оружие странам Персидского залива, США превращают этот регион в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03