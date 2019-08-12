Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:44, Вашингтон
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск»
12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря в результате нештатной ситуации в ходе проведения учений на глубине 108 метров в 175 километрах от Североморска затонул атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск».
Обновлено в 00:56
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Китайские роботы-собаки умеют буксировать минивэны и перевозить людей.
Обновлено вчера в 02:22
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник - День Военно-воздушных сил.
Обновлено в 00:00
Волейбол
Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020
Обновлено вчера в 13:50
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в Оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
ФНС оштрафовала предпринимателя почти на 130 миллионов рублей из-за кредита, о котором он сам сообщил
Как пишут «Ведомости», Алексей Ермаков взял кредит в одном из банков Армении на покупку доли в местной компании.
Обновлено в 01:32
Экономика
Быстрые платежи поступили в Минюст
Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Сергей Дронов: Самолёты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Игры
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — . Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей.
Обновлено вчера в 21:00
ЖКХ
В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов
В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок.
Обновлено в 01:31
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли в аварии
Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи»
ЦСКА снова потерял очки в домашнем матче и сейчас занимает второе место в таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локомотивом», «Краснодаром» и «Арсеналом» — у них по 10 очков.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Сбежавшие из психбольницы под Волгоградом убийца и грабитель задержаны
Напомним, около 6 утра два пациента психбольницы сбежали из палаты через окна на 2-м этаже. Мужчины сумели отжать металлические решетки.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Колумбии двое военных разбились на авиашоу
Двое военных разбились, упав с вертолёта в город Медельин (Колумбия), пишет El Tiempo. Инцидент произошёл во время военного парада.
Обновлено вчера в 22:36