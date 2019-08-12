Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06

1 фото
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки Brent упала до $58,40 за баррель

Московский Комсомолец01:33

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

RT на русском01:06

Нефть смещается в «красную зону» в начале торговой недели

REGNUMвчера в 21:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:44, Вашингтон
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск»

12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря в результате нештатной ситуации в ходе проведения учений на глубине 108 метров в 175 километрах от Североморска затонул атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск».
Обновлено в 00:56
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Четверо туристов погибли при пожаре в палатке в Красноярском крае

Обновлено в 01:07
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»

На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Армия и оружие

Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Футбол

Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос

Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей

Китайские роботы-собаки умеют буксировать минивэны и перевозить людей.
Обновлено вчера в 02:22
Армия и оружие

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник - День Военно-воздушных сил.
Обновлено в 00:00
Волейбол

Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020

Обновлено вчера в 13:50
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели

Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в Оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

ФНС оштрафовала предпринимателя почти на 130 миллионов рублей из-за кредита, о котором он сам сообщил

Как пишут «Ведомости», Алексей Ермаков взял кредит в одном из банков Армении на покупку доли в местной компании.
Обновлено в 01:32
Экономика

Быстрые платежи поступили в Минюст

Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Сергей Дронов: Самолёты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 15:28
Игры

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — . Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей.
Обновлено вчера в 21:00
ЖКХ

В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов

В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок.
Обновлено в 01:31
Политика

Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Экономика

СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке

Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли в аварии

Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи»

ЦСКА снова потерял очки в домашнем матче и сейчас занимает второе место в таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локомотивом», «Краснодаром» и «Арсеналом» — у них по 10 очков.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Сбежавшие из психбольницы под Волгоградом убийца и грабитель задержаны

Напомним, около 6 утра два пациента психбольницы сбежали из палаты через окна на 2-м этаже. Мужчины сумели отжать металлические решетки.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Колумбии двое военных разбились на авиашоу

Двое военных разбились, упав с вертолёта в город Медельин (Колумбия), пишет El Tiempo. Инцидент произошёл во время военного парада.
Обновлено вчера в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное