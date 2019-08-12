Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия 19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск» 12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря в результате нештатной ситуации в ходе проведения учений на глубине 108 метров в 175 километрах от Североморска затонул атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск».

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Армия и оружие Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Армия и оружие Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник - День Военно-воздушных сил.

Армия и оружие На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в Оборонно-промышленном комплексе.

Экономика Быстрые платежи поступили в Минюст Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.

Игры «Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» «Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — . Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей.

ЖКХ В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок.

Политика Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.

Экономика СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.

Общество Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.

Происшествия В Подмосковье пять человек погибли в аварии Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек.

Футбол ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи» ЦСКА снова потерял очки в домашнем матче и сейчас занимает второе место в таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локомотивом», «Краснодаром» и «Арсеналом» — у них по 10 очков.

Происшествия ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.

Происшествия Сбежавшие из психбольницы под Волгоградом убийца и грабитель задержаны Напомним, около 6 утра два пациента психбольницы сбежали из палаты через окна на 2-м этаже. Мужчины сумели отжать металлические решетки.