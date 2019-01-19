Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:16
Ранее Международный валютный фонд снизил прогнозируемые мировые цены на нефть в 2019 году с $68,58 до $58,95.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Спрос на нефть увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки к концу этого года
Красная весна18 января в 17:42
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда
В центре Петербурга на Суворовском проспекте произошел пожар в здании Арбитражного суда.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
Обновлено в 00:38
Политика
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Уилана в закрытом режиме
Мосгорсуд 22 января в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Инцидент произошел около пяти утра во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие".
Обновлено в 00:26
Транспорт
В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт
Кувшинова предложила «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу» без согласования с Федеральной антимонопольной службой.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Школу в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в Новой Москве.
Обновлено в 01:57
Технологии
Найденное на побережье Австралии загадочное существо удивило Сеть
На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в Сети.
Обновлено в 02:00
Экономика
ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»
"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине Анастасии Волочковой.
Обновлено в 01:29
Политика
Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Образование уже не играет большой роли при поиске работы
Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки
Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.
Обновлено в 00:47
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии
Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
Политика
Мария Бутина вышла на связь с родными
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Общество
Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами
Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты.
Обновлено в 02:58
Здоровье
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья
Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.
Обновлено в 02:33
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 07:14
Технологии
Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram
Роскомнадзор в ходе блокировки популярного мессенджера Telegram включил в имеющийся список запрещенных современных сайтов свыше тысячи существующих IP-адресов.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице
Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело, после того как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
Технологии
Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году
Уже в следующем году российские разработчики представят специальный нейромобиль для инвалидов. Он будет компактного размера, формата Smart.
Обновлено в 02:54
Технологии
WhatsApp ввел ограничение количества пересылаемых сообщений
Как сообщает BBC, теперь в WhatsApp нельзя переслать одно сообщение более пяти раз.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае
Обновлено в 01:19
Политика
В Киеве признали «позорный провал» Украины
Превращение Украины в беднейшую страну Европы стало «позорным провалом» политики Киева.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Камчатке «заминировали» несколько школ и больниц
В ряд социальных учреждений Петропавловска-Камчатского по электронной почте поступили сообщения о минировании.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Подмосковье сотрудники полиции изъяли 190 кг наркотиков
Обновлено в 03:00
Интернет
Франция оштрафовала Google более чем на 50 миллионов евро
Уточняется, что меры применены в связи с недостаточном информировании пользователей при получении согласия на использования и обработку их персональных данных.
Обновлено в 02:45