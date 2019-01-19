Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:16
Ранее Международный валютный фонд снизил прогнозируемые мировые цены на нефть в 2019 году с $68,58 до $58,95.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Спрос на нефть увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки к концу этого года
Красная весна18 января в 17:42
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Энергетика
Новак назвал позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску абсурдной
Напомним, что в минувший понедельник исполнительный директор госкомпании Украины Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» по транзиту к российскому «Газпрому» собирается снизить сумму иска с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов.
Обновлено в 00:57
Энергетика
МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 08:18
Энергетика
Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти
Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика
Белоруссия решила повысить тарифы на транзит российской нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии решило повысить на 7,6% тарифы на транспортировку нефти, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:37
Энергетика
Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене
Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:31
Энергетика
Стабильности рублю придаёт рост цен на нефть
Рост цены на нефть не позволил рублю обесцениться сильнее, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
«Газпром нефть» разлилась по губе
Правительство утвердило лицензию на Южно-Обский участок Премьер Дмитрий Медведев утвердил предоставление лицензии на разведку и добычу ООО "Газпром нефть шельф" (структура "Газпром нефти") на Южно-Обский участок в акватории Обской губы Карского моря, сообщили "Ъ" в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика
Якутянам вряд ли простят долги за газ: Население более сознательное
По словам главного инженера «Сахатранснефтегаза», в отличии от «Газпрома», якутская компания не поставляет газ на экспорт, а потому не имеет возможности осуществить манёвр по списанию долгов.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
На Петербургской бирже упала цена на бензин
Объем торгов в секции нефтепродуктов Петербургской биржи упал на 9,4 %, до 85,4 тысячи тонн, в денежном выражении - на 4,9 %, до 3,56 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:16
Энергетика
В эталон европейской нефти могут добавить американскую
Обновлено вчера в 16:52
Энергетика
«Газпром» ответил на просьбу списать долги за газ жителям Чувашии
«Газпром межрегионгаз Чебоксары» ответил на предложение депутата Госсовета списать жителям Чувашии долги за газ.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
Малый бизнес подставит плечо при строительстве «Северного потока-2»
Обновлено вчера в 12:20
Энергетика
Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ
Обновлено вчера в 06:10
Энергетика
Кыргызстан и Казахстан ведут переговоры о беспошлинной поставке нефти
Рабочие группы Кыргызстана и Казахстана начали обсуждать проект соглашения между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Переговоры начались сегодня, 21 января, в Бишкеке.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Иран удвоит нефтехимическое производство
Иранский министр нефти Биджан Зангане заявил, страна намерена существенно увеличить производство в нефтехимической отрасли.
Обновлено вчера в 23:13