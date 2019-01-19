Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:16

Ранее Международный валютный фонд снизил прогнозируемые мировые цены на нефть в 2019 году с $68,58 до $58,95.

Энергетика Энергетика Новак назвал позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску абсурдной Напомним, что в минувший понедельник исполнительный директор госкомпании Украины Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» по транзиту к российскому «Газпрому» собирается снизить сумму иска с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов.

Энергетика Энергетика МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.

Энергетика Энергетика Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Энергетика Энергетика Белоруссия решила повысить тарифы на транзит российской нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии решило повысить на 7,6% тарифы на транспортировку нефти, сообщается на сайте ведомства.

Энергетика Энергетика Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.

Энергетика Энергетика Стабильности рублю придаёт рост цен на нефть Рост цены на нефть не позволил рублю обесцениться сильнее, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» разлилась по губе Правительство утвердило лицензию на Южно-Обский участок Премьер Дмитрий Медведев утвердил предоставление лицензии на разведку и добычу ООО "Газпром нефть шельф" (структура "Газпром нефти") на Южно-Обский участок в акватории Обской губы Карского моря, сообщили "Ъ" в пресс-службе правительства.

Энергетика Энергетика Якутянам вряд ли простят долги за газ: Население более сознательное По словам главного инженера «Сахатранснефтегаза», в отличии от «Газпрома», якутская компания не поставляет газ на экспорт, а потому не имеет возможности осуществить манёвр по списанию долгов.

Энергетика Энергетика На Петербургской бирже упала цена на бензин Объем торгов в секции нефтепродуктов Петербургской биржи упал на 9,4 %, до 85,4 тысячи тонн, в денежном выражении - на 4,9 %, до 3,56 миллиарда рублей.

Энергетика Энергетика В эталон европейской нефти могут добавить американскую

Энергетика Энергетика «Газпром» ответил на просьбу списать долги за газ жителям Чувашии «Газпром межрегионгаз Чебоксары» ответил на предложение депутата Госсовета списать жителям Чувашии долги за газ.

Энергетика Энергетика Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ

Энергетика Энергетика Кыргызстан и Казахстан ведут переговоры о беспошлинной поставке нефти Рабочие группы Кыргызстана и Казахстана начали обсуждать проект соглашения между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Переговоры начались сегодня, 21 января, в Бишкеке.