Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:44
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив $54,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до $59,34 за баррель.
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Цены на нефть остались стабильны и завершают в плюсе вторую неделю подряд
Интерфакс23 августа в 01:38
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