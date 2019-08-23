Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:44

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив $54,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до $59,34 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

RT на русском00:44

Цены на нефть остались стабильны и завершают в плюсе вторую неделю подряд

Интерфакс23 августа в 01:38

Цена на нефть Brent опустилась ниже $59

REGNUM23 августа в 10:54

Цена барреля нефти Brent поднялась до 59,98 доллара

Взгляд.ру23 августа в 01:43

Цены на нефть в мире растут

Газета.Ru23 августа в 02:05

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.рувчера в 03:16

Стоимость нефти марки Brent выросла до $60,02 за баррель

Московский Комсомолец23 августа в 01:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Космос

Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС.
Обновлено вчера в 02:58
Футбол

Барселона — Бетис 5:2

Обновлено в 16:52
Происшествия

В США прогремел взрыв в торговом центре

В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.
Обновлено в 20:17
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Авто

Компания Mini показала «апельсин» на колесах

Автомобиль получил яркую и запоминающуюся внешность всемилюбимого апельсина.
Обновлено в 04:14
Общество

Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим

Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Общество

Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо

Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко

Светский обозреватель и вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко, покончившего жизнь самоубийством, Божена Рынска воспользуется услугами суррогатной матери.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Стало известно о состоянии отравившегося наркотиками младенца в Москве

Судьба госпитализированной в Москве с отравлением наркотиками восьмимесячной девочки будет решена после окончания следственных мероприятий.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Елена Корикова тайно вышла замуж

Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео

Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
Обновлено в 06:31
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Происшествия

В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Обновлено в 08:16
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Экономика

Большинство налоговых преференций оказались неэффективными

Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено в 19:53
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Обновлено в 20:11
Технологии

За рубежом заинтересовались космической медициной РФ

Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Экономика

ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году

«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Авто

В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»

Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Футбол

«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»

«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55
Общество

Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное