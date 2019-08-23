Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:44
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив $54,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до $59,34 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть остались стабильны и завершают в плюсе вторую неделю подряд
Интерфакс23 августа в 01:38
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия
Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Космос
Корабль «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС.
Обновлено вчера в 02:58
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
Обновлено в 16:52
Происшествия
В США прогремел взрыв в торговом центре
В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.
Обновлено в 20:17
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Авто
Компания Mini показала «апельсин» на колесах
Автомобиль получил яркую и запоминающуюся внешность всемилюбимого апельсина.
Обновлено в 04:14
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Общество
Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо
Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Светский обозреватель и вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко, покончившего жизнь самоубийством, Божена Рынска воспользуется услугами суррогатной матери.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившегося наркотиками младенца в Москве
Судьба госпитализированной в Москве с отравлением наркотиками восьмимесячной девочки будет решена после окончания следственных мероприятий.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
Обновлено в 06:31
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено в 19:53
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Обновлено в 20:11
Технологии
За рубежом заинтересовались космической медициной РФ
Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Авто
В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Футбол
«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»
«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36