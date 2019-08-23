Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 00:44

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив $54,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до $59,34 за баррель.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

RT на русском00:44

Цены на нефть в мире растут

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $59

REGNUM23 августа в 10:54

Цена барреля нефти Brent поднялась до 59,98 доллара

Взгляд.ру23 августа в 01:43

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.рувчера в 03:16

Цены на нефть остались стабильны и завершают в плюсе вторую неделю подряд

Интерфакс23 августа в 01:38

Стоимость нефти марки Brent выросла до $60,02 за баррель

Московский Комсомолец23 августа в 01:36
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Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

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Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
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Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
Обновлено в 20:50
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»

Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
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Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией состоится утром вторника, 27 августа, в 06:12 мск, сообщается на сайте NASA.
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В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.
Обновлено в 11:36
Происшествия

На двух алтайских предприятиях остановлено производство

Работникам Алтайского моторного завода на этой неделе частично выплатили долги по зарплате.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
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ИТ-гиганты и ФАС: руководство пользователя по тому, как держать удар

Примечательно, что частота антимонопольных дел ФАС в отношении Apple растет в геометрической прогрессии с 2011 года.
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Netflix показал первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

Netflix выпустил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Здоровье

Пятимесячному малышу удалили гигантскую опухоль мозга в Казани

В ДРКБ ребенок поступил с гигантской опухолью головного мозга, поразившей половину правового полушария, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.
Обновлено в 06:05
Политика

В Германии призвали улучшить отношения с Россией

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие

Армия Сирии принесла мирную жизнь в освобожденные районы Идлиба и Хамы

Террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» ушли севернее, а в освобожденные от боевиков районы на юге провинции Идлиб и на севере Хамы постепенно возвращается мирная жизнь.
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Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными

Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
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Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
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Политика

МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7

Обновлено в 10:20
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В Почепе бесплатно показали комедию про полицейского с Рублевки

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Армия и оружие

Бывший замглавы Генштаба Украины: Россия нападет на нас через Белоруссию

Украина фактически окружена Россией, а кратчайший путь для захвата Киева лежит через Белоруссию.
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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

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Барселона — Бетис 5:2

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Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе

Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:05
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Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитали в РБК.
Обновлено 23 августа в 01:45
Армия и оружие

Дональд Трамп намерен провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп задумался над проведением еще одной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:58
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