Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив $54,17 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до $59,34 за баррель.

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".

Армия и оружие Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Путешествия Названы города России с самыми дешевыми отелями Напомним, ранее были названы отели с самыми высокими ценами. Рейтинг возглавил отель Four Seasons Lion Palace в Северной столице.

Армия и оружие Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.

Наука Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Политика Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8 В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.

Футбол Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.

Происшествия В Москве человек погиб, спасаясь от пожара Человек погиб, упав из окна, спасаясь от пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Ксения Раппопорт развелась с мужем Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.

Экономика «Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Авто Представлен обновленный седан Ford Taurus Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.

Энергетика Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2% На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве.

Происшествия СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Экономика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.

Культура Петру Мамонову сделали операцию Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.