Энергетика
Цены на нефть повышаются, баррель Brent добрался до $59Росбалт 16 августа в 02:59
Ранее в августе аналитики Fitch Solutions ухудшили прогноз по цене эталонной марки Brent на ближайшие три года, поскольку торговые трения в мировой торговле продолжают оказывать давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.
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Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Религия
Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами
В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в поликлиниках Москвы
В московских поликлиниках пройдут лекции с 19 по 24 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Норвегия предостерегает США от провоцирования России
Ранее американский военный эксперт Лайл Голдстайн заявил, что в случае военного противостояния США и России в Черном море американский флот будет уничтожен за очень короткое время.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
В матче 2-го тура чемпионата Франции "Ренн" обыграл "ПСЖ" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе "Стад де ла Рут де Лорьян".
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Футбол
Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
Политика
Вступает в силу новый пакет американских санкций против России
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Атлетико" победил "Хетафе" в первом туре чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
Напомним, вокзал прекратил свою работу в августе 2014 года из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына
Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина впервые показала поклонникам лицо сына Сергея.
Обновлено вчера в 06:57
Здоровье
Волгоградцам рекомендуют не давать детям газировку и чипсы
Обновлено в 00:58
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
Обновлено в 00:00
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова удивила постом о разводе
Обновлено вчера в 15:55