Энергетика

Цены на нефть повышаются, баррель Brent добрался до $59Росбалт 16 августа в 02:59

Ранее в августе аналитики Fitch Solutions ухудшили прогноз по цене эталонной марки Brent на ближайшие три года, поскольку торговые трения в мировой торговле продолжают оказывать давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.
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Стоимость нефти марки Brent поднялась до $59,28 за баррель

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Нефть подорожала на ослаблении опасений трейдеров

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Цены на нефть перешли к росту после двух дней снижения

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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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Цены на нефть пошли в рост после снижения

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Цены на нефть повышаются, баррель Brent добрался до $59

Росбалт16 августа в 02:59
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В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе

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Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
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Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Армия и оружие

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

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Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
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Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами

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Футбол

«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова

В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области

При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в поликлиниках Москвы

В московских поликлиниках пройдут лекции с 19 по 24 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Норвегия предостерегает США от провоцирования России

Ранее американский военный эксперт Лайл Голдстайн заявил, что в случае военного противостояния США и России в Черном море американский флот будет уничтожен за очень короткое время.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Ренн" обыграл "ПСЖ" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе "Стад де ла Рут де Лорьян".
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Футбол

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
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Вступает в силу новый пакет американских санкций против России

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
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Футбол

«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Атлетико" победил "Хетафе" в первом туре чемпионата Испании.
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Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus

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Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
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Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу

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Энергетика

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Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
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Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

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Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы

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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Дарья Мельникова удивила постом о разводе

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