Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов растутRT на русском 16 августа в 01:18
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 16 августа, растут. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,32%, составив $55,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре возросли на 0,98% — до $58,80 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:26
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причины издевательств
Мать избитой в Ингушетии девочки Аиши рассказала, почему являвшаяся опекуном тетя могла издеваться над ребенком.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Суд оставил под стражей двоих фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика
В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
Обновлено в 06:52
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Теннис
Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
В провинции Хама освободили очередной населенный пункт
Обновлено в 01:32
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Религия
Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности
Обновлено в 05:52
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества государств, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Ещё пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, в больницы поступило ещё пять человек. 18 августа госпитализированы трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:30
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.
Обновлено в 06:35
Футбол
Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»
Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».
Обновлено в 07:20
Авто
«ПСМА Рус» возобновил производство после летнего отпуска
Калужский завод «ПСМА Рус» сегодня возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 29 июля по 18 августа.
Обновлено в 07:09
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей
Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Вашингтон ведет переговоры с окружением Мадуро
Представители Соединенных Штатов ведут тайные переговоры с ближайшим окружением законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 02:51
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Футбол
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04