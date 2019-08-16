Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 16 августа, растут. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,32%, составив $55,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре возросли на 0,98% — до $58,80 за баррель.

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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