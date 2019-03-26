Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов растутRT на русском 01:13
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,73%, составив $59,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,18% — до $67,33 за баррель.
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Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре
По мнению Кузьмина, некоторые считают, что, если человек играет психоделический рок, значит, он уже пьяный.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Общество
В Находке спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя
В Находке спасатели доставили в реабилитационный центр «Тюлень» детеныша тюленя, покрытого угольной пылью.
Обновлено в 04:33
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Школьника нашли задушенным в квартире на севере Петербурга
Полиция Выборгского района Петербурга ведет проверку по факту смерти 16-летнего мальчика. Тело подростка нашли накануне вечером.
Обновлено в 03:28
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Авто
ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»
В Еврокомиссии надеются, что подобные меры помогут к 2038 году избежать по меньшей мере 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевой смертности на дорогах.
Обновлено в 03:35
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Обновлено в 04:33
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы
По мнению издания, атаку могла совершить «иностранная держава».
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58
Авто
Первая Toyota Supra сошла с конвейера
С конвейера австрийского завода Magna Steyr сошел первый экземпляр возрожденного спорткупе Toyota Supra.
Обновлено в 02:42
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено вчера в 08:45
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50