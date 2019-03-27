Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов растутRT на русском вчера в 01:13
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.
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Авто
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
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«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион
Обновлено в 06:01
Финансы
Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях
Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14
Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:09
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Происшествия
По делу Абызова могут состояться новые задержания
"Следствие не исключает появления новых эпизодов и новых фигурантов в деле Абызова, возможны новые задержания", - сообщил источник.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика
В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В отдельной бригаде спецназа ЦВО открыли бюсты героям
В Тольятти в отдельной бригаде особого назначения открыли бронзовые бюсты сослуживцам разных лет, Героям Советского Союза и России.
Обновлено в 01:51
Общество
Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака
HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Технологии
В России могут одобрить концепцию развития интернета вещей
Минкомсвязь собирается одобрить концепцию развития в России интернета вещей, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной
Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени
Псковский городской суд прекратил уголовное дело о распространении листовок «Яблока» с призывом портить бюллетени на выборах губернатора региона в сентябре 2018 года.
Обновлено в 07:22
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Юлия Такшина: «После разрыва с Григорием Антипенко было паршиво»
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Сирия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за Голанских высот
Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот, над которыми США признали суверенитет Израиля.
Обновлено вчера в 22:04
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Сегодня, 27 марта, талисман чемпионата Европы 2020 года приехал в Петербург.
Обновлено в 07:21
Экономика
ФАС начала проверку Booking.com из-за жалобы «Опоры России»
Как сообщили «Известиям» в службе, поводом для этого послужила жалоба бизнес-объединения «Опора России».
Обновлено вчера в 19:10