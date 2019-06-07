Энергетика

Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть дорожает, Brent поднялась выше $62 за баррель

Росбалт02:32

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,59 за баррель

Московский Комсомолец01:26

Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики

REGNUMвчера в 15:46

Нефть продолжает дорожать после достижения минимума за пять месяцев

ПРАЙМ01:05

Цены на нефть продолжают расти после падения до 5-месячных минимумов

Financial One02:41

Нефть подорожала более чем на 3%

Взгляд.рувчера в 16:55

Цены на нефть растут

RT на русском01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Технологии

Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд

Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Футбол

«Реал» представил новую форму с золотыми элементами

Мадридский "Реал" совместно с Adidas представили новый комплект формы.
Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко

Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В России появится генетический паспорт военнослужащего

В России планируют создать генетический паспорт военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Наука

Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца

Обновлено в 04:17
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Спорт

Пожизненно отстранённый Чёгин получил госконтракты на 8,5 млн рублей

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором работал раньше, на сумму 8,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск

Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика

«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний

Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС".
Обновлено в 03:09
Экономика

«Новатэк» создает СП с китайскими партнерами для круглогодичной навигации по Севморпути

"Новатэк", "Совкомфлот", китайская Cosco Shipping и Фонд Шелкового пути договорились создать совместное предприятие на базе компании "Морской арктический транспорт" для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Обновлено в 04:38
Футбол

Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 04:51
Политика

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Футбол

Черчесов: стеснительные в футбол не играют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Футбол

Бруну Фернандеш может перейти в «Тоттенхэм»

В услугах 24-летнего полузащитника заинтересован «Тоттенхэм». «Шпоры» включились в борьбу за капитана «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле

Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам.
Обновлено в 04:22
Экономика

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня.
Обновлено в 04:01
Футбол

Сборная Чили победила команду Гаити в товарищеском матче

Сборная Чили по футболу обыграла команду Гаити в товарищеском матче.
Обновлено в 00:35
Авто

Названы самые защищенные автомобили от угона в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное