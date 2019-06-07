Энергетика
Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
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Путин оценил ущерб Болгарии из-за отказа от «Южного потока»
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В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
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Общество
Вступили в силу новые правила применения ККТ
Изменения вступают в силу сегодня1.
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"Ростов" объявил о подписании новых контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и форвардом Элдором Шомуродовым .
Обновлено в 10:23
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Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
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Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Политика
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Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
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Начались съемки самого кассового российского детского фильма
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Армия и оружие
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Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
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Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание
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