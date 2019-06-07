Энергетика

Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Нефть подорожала более чем на 3%

Взгляд.рувчера в 16:55

Нефть растёт в цене после падения до минимумов конца января

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Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,59 за баррель

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Цены на нефть растут

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Нефть дорожает, Brent поднялась выше $62 за баррель

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Нефть WTI подорожала более чем на 3% на вероятности отсрочки новых пошлин США

ПРАЙМвчера в 16:14

Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики

REGNUMвчера в 15:46
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Кино

Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе

Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Экономика

Путин оценил ущерб Болгарии из-за отказа от «Южного потока»

Болгария могла бы получать $400 млн в год за транзит газа, если бы не отказалась от строительства газопровода «Южный поток» на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ — 2018.
Обновлено в 10:51
Политика

Россия отказалась менять поведение по требованию Лондона

Россия не считает целесообразным менять свое поведение по требованию Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский изучил положения петиции о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тезисы петиции, в которой изложены требования об отставке главы государства.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца

Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Авто

АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4

В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Общество

Вступили в силу новые правила применения ККТ

Изменения вступают в силу сегодня1.
Обновлено в 08:13
Футбол

Шомуродов и Песьяков продлили контракты с «Ростовом»

"Ростов" объявил о подписании новых контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и форвардом Элдором Шомуродовым .
Обновлено в 10:23
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Авто

Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»

Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19
Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Кино

Начались съемки самого кассового российского детского фильма

Обновлено в 10:01
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Общество

Состояние продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 07:30
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
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Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
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