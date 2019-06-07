Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Мировые цены на нефть в четверг продолжили расти

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