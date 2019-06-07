Энергетика

Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Нефть подорожала более чем на 3%

Взгляд.рувчера в 16:55

Нефть растёт в цене после падения до минимумов конца января

News.ru02:26

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,59 за баррель

Московский Комсомолец01:26

Цены на нефть растут

RT на русском01:03

Нефть дорожает, Brent поднялась выше $62 за баррель

Росбалт02:32

Нефть WTI подорожала более чем на 3% на вероятности отсрочки новых пошлин США

ПРАЙМвчера в 16:14

Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики

REGNUMвчера в 15:46
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Интернет

«Яндекс» договорился с ФСБ по ключам шифрования

Как писал Ruposters, ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования переписки для сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити

Обновлено в 09:59
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Авто

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии

Обновлено в 03:10
Футбол

Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится

На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье

Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить

Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
Обновлено в 01:25
Экономика

ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Политика

К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии

Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.
Обновлено в 09:40
Общество

Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша

Обновлено в 09:12
Политика

«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо

Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Религия

Папа Римский скорректировал молитву «Отче наш»

Обновлено вчера в 10:59
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие

ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль

Пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что ракетный крейсер США Chancellorsville при следовании отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США в Восточно-Китайском море параллельными курсами внезапно изменил направление движения и пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 м от судна.
Обновлено в 07:57
Авто

«Авилон» открыл в Москве новый дилерский центр Peugeot и Citroen

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Общество

Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить

В Государственную думу внесен законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении пенсий.
Обновлено вчера в 12:42
Спорт

Чемпион мира по гребле Жестков дисквалифицирован на четыре года

Обновлено в 07:59
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Швеции при взрыве пострадали 25 человек

Обновлено в 06:21
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
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