Энергетика

Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Нефть дорожает, Brent поднялась выше $62 за баррель

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Нефть растёт в цене после падения до минимумов конца января

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Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,59 за баррель

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Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики

REGNUMвчера в 15:46
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире

По словам Путина, доверие к доллару падает во всем мире, поэтому необходимо переосмыслить его роль, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Общество

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 06:41
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек

В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Авто

Aston Martin V8 Vantage снялся в новом фильме о Джеймсе Бонде

В съемках нового фильма о Джеймсе Бонде принял участие классический Aston Martin V8 Vantage.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли три человека, есть видео

Обновлено в 01:31
Здоровье

Подмосковные врачи стабилизировали состояние ребенка с синдромом Гоше

В Подмосковье всего 17 человек болеют орфанным заболеванием — синдромом Гоше.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика

Пленарное заседание с участием Владимира Путина началось на ПМЭФ-2019

Обновлено в 07:33
Политика

Путин осудил санкции США против Huawei

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин действия США в отношении крупной китайской компании Huawei, передает корреспондент MR7.ru.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба

Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Политика

Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в Арктике

США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет

"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию

В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.
Обновлено в 07:00
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:56
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Тюменский хирург спас ребенка в самолете

Врач из Тюмени спас ребенка, которому стало плохо во время перелета из Антальи в Тюмень, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:05
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