Энергетика
Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
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Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
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В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.
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Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
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Обновлено в 06:53
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В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку
В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail.
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Экономика
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Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
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Обновлено в 07:24
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Обновлено в 06:44
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
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Тюменский хирург спас ребенка в самолете
Врач из Тюмени спас ребенка, которому стало плохо во время перелета из Антальи в Тюмень, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:05