Энергетика
Мировые цены на нефть в четверг продолжили растиБанки.ру 01:29
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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Опрос показал, с кем жители РФ дружат чаще всего
Большинство жителей России (84%) заявили, что разница в возрасте не мешает дружбе, они дружат с друзья другого поколения.
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Обновлено в 03:17
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Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
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В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
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Продажи автомобилей в России упали на 7%
"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
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Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Адвокат Жорин опубликовал снимки с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин на своей странице в Instagram опубликовал снимки с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 02:58
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Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
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Экономика
Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов
Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
Обновлено в 03:44
Общество
Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Общество
Жаров анонсировал введение миллионных штрафов для интернет-компаний
Глава Роскомнадзора не назвал точной суммы штрафов, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».
Обновлено в 03:07
Хоккей
Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли
Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.
Обновлено в 04:05
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Транспорт
Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Голикова назвала российское образование не соответствующим рынку труда
Российское образование не соответствует нынешним требованиям рынка труда, заявила на ПМЭФ премьер-министр Татьяна Голикова.
Обновлено в 02:59
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Политика
Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа на саммите G20
Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:54
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Совладелец «Голден Стэйт» дисквалифицирован на один год
Совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Стивенс получил запрет на посещение матчей НБА на один год.
Обновлено в 01:43
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На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Политика
Лавров рассказал о заявлении России по Косово для ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал подготовку заявления по Косово.
Обновлено в 04:08
Общество
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Космос
Роскосмос развернет группировку спутников «Гонец-2»
Роскосмос развернет группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей, заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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