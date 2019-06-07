Энергетика
Мировые цены на нефть в четверг продолжают растиБанки.ру 01:29
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,91 доллара и составили 52,59 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Происшествия
Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице
Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов
Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено вчера в 10:17
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Названы лидеры инвестрейтинга АСИ
По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, для составления рейтинга было опрошено 4 тыс. предпринимателей России.
Обновлено в 03:05
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Саранск
Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях
Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 02:57
Политика
Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»
Обновлено в 03:07
Футбол
Российскую Премьер-лигу могут расширить до 18 команд
Российская Премьер-лига (РПЛ) может расшириться, с нынешних 16 команд до 18 начиная с сезона-2020/21.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания
Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Политика
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
Накануне СМИ в Екатеринбурге распространили скриншот письма регионального министра образования Юрия Биктуганова, в котором вузам и колледжам рекомендуется отказаться от мероприятий с участием американских дипломатов.
Обновлено в 01:29
Экономика
Костин отмечает определенные признаки перегрева рынка потребкредитования
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин отмечает определенные сигналы, свидетельствующие о перегреве рынка потребительского кредитования в России.
Обновлено в 03:12
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Крейсер США «подрезал» российский корабль «Адмирал Виноградов»
Из-за неожиданных действий экипажа крейсера нашему противолодочному кораблю пришлось экстренно маневрировать.
Обновлено в 03:16
Здоровье
На Среднем Урале будет развиваться медицинский туризм и поддерживаться ЗОЖ
Еще одним направлением развития станет – медицинский туризм.
Обновлено вчера в 09:40