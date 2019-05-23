Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррельRT на русском вчера в 09:55

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель.
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Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением более чем на 3 доллара

Банки.ру01:30

Нефть марки Brent подорожала до $68,55 за баррель

Московский Комсомолец01:23

Нефть Brent рухнула на 5%, WTI — вблизи мартовских минимумов

REGNUMвчера в 14:52

Стоимость нефти Brent поднялась выше $68 за баррель

Росбалт02:28

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 24 мая в 12:05 MSK составил $68.56 за баррель

АК&М05:08

Нефтяные котировки за день упали более чем 5%

Газета.Ruвчера в 15:21

Цены на нефть растут

RT на русском01:16
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Театры

Константин Орбелян подал в суд на Никола Пашиняна и Назени Гарибян

"Вчера обратился в суд с иском в отношении Назени Гарибян по вопросу нелегитимного прекращения действия моего контракта, нелегитимного увольнения меня с должности (директора театра – ред.), а также с иском в отношении премьера в связи с его решением назначить Гарибян на должность и.о. министра", - сказал Орбелян.
Обновлено в 03:22
Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников

Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Хоккей

Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты

По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Финансы

Вчерашнее ралли в бумагах ВТБ вряд ли продолжится сегодня

Представленная стратегия ВТБ и финансовые цели выглядят амбициозно, но вопрос в том, как они будут выполняться в будущем.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при опрокидывании судна в Китае

Обновлено в 00:12
Авто

Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Футбол

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня). Кейн тренируется, восстановление идет полным ходом.
Обновлено в 01:50
Общество

За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Политика

США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
Обновлено в 01:49
Общество

Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух

Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Здоровье

Евгения Уваркина навестила детей из захламленной квартиры

Евгения Уваркина навестила в детской больнице маленьких девочек, которых туда доставили из заваленной мусором квартиры.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Дана Борисова отправилась на свидание с незнакомцем

Дана Борисова опубликовала в Instagram новые снимки, показав платье, выбранное ею для свидания с незнакомцем.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На Петроградке девушка угрожала бармену пистолетом

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленницу.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Происшествия

Сотрудники ФСБ выявили четыре подпольные оружейные мастерские

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву.
Обновлено в 03:53
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию с Huawei

Президент США Дональд Трамп не исключил, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.
Обновлено вчера в 17:37
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