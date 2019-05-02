Энергетика

Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30

Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Стоимость нефти марки Brent упала до $70,4 за баррель

Аргументы и Факты03:48

Нефть продолжила дешеветь

Московский Комсомолец03:43

Цена на нефть марки Brent рухнула до $71,28

Газета.Ruвчера в 09:11

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Эхо Москвывчера в 10:30

Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением

Банки.ру03:37

Нефть становится дешевле

News.ruвчера в 02:48
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Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
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Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

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На Сахалине сгорели шесть жилых домов

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Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой

View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
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Политика

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В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
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Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Кино

Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Хакеры выложили в сеть интимные фото Эль Фэннинг

Младшая сестра Дакоты Феннинг и звезда фильма Малефисента Эль Фэннинг стала жертвой хакеров.
Обновлено в 03:09
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром

Обновлено в 02:55
Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

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Обновлено в 03:33
Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Политика

В США картина Нельсона Манделы ушла с молотка за 112 тысяч долларов

Картина бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, изображающая дверь его тюремной камеры на острове Роббен, была продана на торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке за 112 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Петербурге нашли семью, где дети жили в антисанитарных условиях

Обновлено в 01:31
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
Авто

Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге

Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
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Общество

Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая

Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре и дожде в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:52
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В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Обновлено в 03:42
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Грачев: «Цель и у меня, и у „Авангарда“ одна. Хочется завоевать Кубок Гагарина»

Хочется завоевать Кубок Гагарина. Буду стараться помочь команде решить эту задачу.
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Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

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Обновлено в 04:51
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Эксперты телекоммуникационного рынка и операторы связи рассказали РИА Новости, как не испортить впечатление от отдыха высокими счетами за роуминг.
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Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Шоу-бизнес

Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы

Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
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