Энергетика
Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30
Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой
View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
Обновлено в 00:57
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Кино
Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Хакеры выложили в сеть интимные фото Эль Фэннинг
Младшая сестра Дакоты Феннинг и звезда фильма Малефисента Эль Фэннинг стала жертвой хакеров.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Политика
В США картина Нельсона Манделы ушла с молотка за 112 тысяч долларов
Картина бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, изображающая дверь его тюремной камеры на острове Роббен, была продана на торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке за 112 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге
Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 04:15
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая
Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре и дожде в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:52
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым
Обновлено в 03:42
Хоккей
Грачев: «Цель и у меня, и у „Авангарда“ одна. Хочется завоевать Кубок Гагарина»
Хочется завоевать Кубок Гагарина. Буду стараться помочь команде решить эту задачу.
Обновлено в 02:53
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Путешествия
Эксперты дали советы путешественникам, как не разориться на роуминге
Эксперты телекоммуникационного рынка и операторы связи рассказали РИА Новости, как не испортить впечатление от отдыха высокими счетами за роуминг.
Обновлено в 04:46
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00