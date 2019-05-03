Энергетика

Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30

Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Нефть коррекционно дорожает на фоне ослабления доллара

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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $70,4 за баррель

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Нефть продолжила дешеветь

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Газета.Ru07:24

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Эхо Москвывчера в 10:30

Нефть становится дешевле

News.ruвчера в 02:48
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Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России

Россия и США скоро начнут переговоры по ядерной сделке.
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Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
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Энергетика

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
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Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
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Спорт

Новая короткая программа Турсынбаевой будет на тему Dance Macabre. Фигуристка предстанет в образе черного ворона

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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Vampire Weekend выпустили новый альбом «Father of the Bride»

Американская инди-группа Vampire Weekend выпустила первый за шесть лет альбом «Father of the Bride».
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Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
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Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Происшествия

Здание издательства «Известия» горело в Москве

Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.
Обновлено в 17:07
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

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Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя

Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
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В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
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Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

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Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
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Три района Башкирии выиграли 250 млн рублей на благоустройство парков

На благоустройство парков и зон отдыха из федерального бюджета выделят 250 миллионов рублей.
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Коломойский назвал гражданской войной конфликт в Донбассе

В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
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Франко-сенегальский экономист и антрополог Тидиане Ндиайе считает, что масштабы торговли рабами, которую в арабо-мусульманском мире вели на протяжении тысячелетия, до сих пор не получили должной оценки.
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Компания Xiaomi обнародовала данные о поставках своих смартфонов

В Xiaomi раскритиковали информацию о продажах своих смартфонов, опубликованную сторонними исследовательскими компаниями, и обнародовали собственные данные о поставках.
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В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
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Как работают Яндекс.Новости?
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