Энергетика
Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30
Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
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Футболисты "Леганеса" на выезде разгромили "Севилью" в 36-м туре чемпионата Испании.
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Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России
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Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
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Новая короткая программа Турсынбаевой будет на тему Dance Macabre. Фигуристка предстанет в образе черного ворона
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Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
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Здание издательства «Известия» горело в Москве
Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.
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Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя
Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.
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Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
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Кино
Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя
Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Общество
Три района Башкирии выиграли 250 млн рублей на благоустройство парков
На благоустройство парков и зон отдыха из федерального бюджета выделят 250 миллионов рублей.
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Общество
Diario de Noticias (Португалия): арабы-мусульмане первыми начали масштабную торговлю рабами (Diario de Noticias)
Франко-сенегальский экономист и антрополог Тидиане Ндиайе считает, что масштабы торговли рабами, которую в арабо-мусульманском мире вели на протяжении тысячелетия, до сих пор не получили должной оценки.
Обновлено в 17:04
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Компания Xiaomi обнародовала данные о поставках своих смартфонов
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В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10