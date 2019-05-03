Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30

Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Общество Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Энергетика Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.

Музыка Vampire Weekend выпустили новый альбом «Father of the Bride» Американская инди-группа Vampire Weekend выпустила первый за шесть лет альбом «Father of the Bride».

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.

Происшествия Здание издательства «Известия» горело в Москве Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

Здоровье Эксперты рассказали, почему мыть сырую курицу категорически нельзя Эксперты в области здравоохранения из США предостерегают людей против мытья сырой курицы перед ее приготовлением.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Кино Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.

Общество Три района Башкирии выиграли 250 млн рублей на благоустройство парков На благоустройство парков и зон отдыха из федерального бюджета выделят 250 миллионов рублей.

Политика Коломойский назвал гражданской войной конфликт в Донбассе В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Общество Diario de Noticias (Португалия): арабы-мусульмане первыми начали масштабную торговлю рабами (Diario de Noticias) Франко-сенегальский экономист и антрополог Тидиане Ндиайе считает, что масштабы торговли рабами, которую в арабо-мусульманском мире вели на протяжении тысячелетия, до сих пор не получили должной оценки.

Гаджеты Компания Xiaomi обнародовала данные о поставках своих смартфонов В Xiaomi раскритиковали информацию о продажах своих смартфонов, опубликованную сторонними исследовательскими компаниями, и обнародовали собственные данные о поставках.