Энергетика
Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30
Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Обновлено в 05:06
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Общество
В Магасе запретили цирк шапито с животными
В столице Республики Ингушетия - Магасе запретили представления передвижного цирка шапито, намеченные на 6 мая.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Футбол
Касильясу потребуется 2-3 месяца на восстановление после инфаркта
Вратарь «Порту» Икер Касильяс будет восстанавливаться от двух до трех месяцев после инфаркта, сообщает Goal.com.
Обновлено в 10:15
Экономика
Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%
Украинский экспорт в Россию в январе-марте 2019 года снизился на 16,4% а его доля в общем объеме экспорта уменьшилась до 5,3%, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 10:08
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе
Обновлено в 09:36
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Общество
Резник собирается засудить СМИ за фейк о курении марихуаны
Петербургский парламентарий Максим Резник, чья фигура привлекла "нетривиальное" внимание ряда СМИ, уведомил, что собирается подать в суд на те из них, которые растиражировали информацию о том, что он якобы употребляет наркотики.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Лучшие врачи Коми получат по 50 тысяч рублей
Как сообщает Комиинформ, в качестве поощрения работники медицинских учреждений, признанные лучшими среди своих коллег, получат по 50 тыс. рублей, специалисты со средним образованием – по 20 тыс. рублей.
Обновлено в 05:33
Политика
Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая
Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Авто
В 2019 году в ОАЭ выйдет первый местный внедорожник Al Reem
Компания Sandstorm Automotive официально объявила о выходе первого эмиратского внедорожника, который получил имя Al Reem.
Обновлено в 03:44