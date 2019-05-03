Энергетика

Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30

Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Нефть коррекционно дорожает на фоне ослабления доллара

ПРАЙМ11:15

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Эхо Москвывчера в 10:30

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $70,4 за баррель

Аргументы и Факты03:48

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Цена на нефть марки Brent рухнула до $70,42

Газета.Ru07:24

Зафиксировано снижение мировых цен на нефть

Life.ru01 мая в 04:15

Подорожание нефти из‐за напряженности в Венесуэле остановилось

Телеканал 360°30 апреля в 18:22
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Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

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«Рубин» дома победил «Оренбург»

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