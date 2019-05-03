Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30

Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС «Бушер» В американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Политика Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.

Футбол Жиру: попадание в Лигу чемпионов многое значит для «Челси» Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру рассказал о настрое команды на два последних матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Политика Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.

Кино Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.

Технологии Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.

Армия и оружие Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Происшествия В Петербурге арестовали сторонников Навального Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.