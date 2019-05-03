Энергетика
Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30
Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
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