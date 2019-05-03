Энергетика
Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30
Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия
Шесть домов сгорели в одном из сел Сахалинской области
Обновлено в 07:30
Политика
Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН
В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
Обновлено в 08:49
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Здоровье
Медики назвали 5 причин расслоения ногтей
Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика
Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Под Тверью пропал 11-летний мальчик
Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 года
Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено в 08:55
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Послы ЕС в Брюсселе выслушали представителей Зеленского
Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на комитете по политике и безопасности, — приводит слова европейского политика «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 13:51
Хоккей
Овечкин успел соскучиться по сборной России
Обновлено в 08:58
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ
Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Спорт
Липницкая рассказала, о чём думала после завершения карьеры
Российская фигуристка Юлия Липницкая рассказала о своём состоянии после завершения карьеры.
Обновлено в 07:49