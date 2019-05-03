Энергетика

Мировые цены на нефть усилили сегодня падениеЭхо Москвы вчера в 10:30

Стоимость легкой нефти упала уже на 3%. Нефть марки Brent снизилась почти на 2%. Это происходит на фоне сообщений Минэнерго США о том, что коммерческие запасы американской нефти выросли почти на 10 миллионов баррелей при том, что рост ожидался только на полтора миллиона.
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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29

Цены на нефть на торгах в пятницу продолжают падать

ПРАЙМ05:55

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Московский Комсомолец03:43

Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением

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Цена на нефть марки Brent рухнула до $70,42

Газета.Ru07:24

Мировые цены на нефть усилили сегодня падение

Эхо Москвывчера в 10:30

Нефть становится дешевле

News.ruвчера в 02:48
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В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

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Происшествия

Шесть домов сгорели в одном из сел Сахалинской области

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Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН

В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
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Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

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Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
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Астрономы объяснили, как на Землю попали золото, платина и уран

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Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

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В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 07:05
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
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Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Политика

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В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Под Тверью пропал 11-летний мальчик

Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено в 08:55
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено вчера в 04:09
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Послы ЕС в Брюсселе выслушали представителей Зеленского

Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на комитете по политике и безопасности, — приводит слова европейского политика «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 13:51
Хоккей

Овечкин успел соскучиться по сборной России

Обновлено в 08:58
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане

Обновлено в 08:14
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Спорт

Липницкая рассказала, о чём думала после завершения карьеры

Российская фигуристка Юлия Липницкая рассказала о своём состоянии после завершения карьеры.
Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
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