Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

Комсомольская правда03:57

Нефть подорожала до 62,56 долларов за баррель

Московский Комсомолец03:18

Цена на нефть Brent опустилась на 3%

Rambler News Serviceвчера в 10:00

Стоимость нефти Brent перешла к росту

DP.RU03:25

Нефть марки Brent дорожает более чем на 4%, марки WTI - на 3,5%

ПРАЙМ02:52

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известиявчера в 08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ruвчера в 05:41
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Футбол

Касильяс в четверг может объявить о завершении карьеры

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.
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СМИ сообщили о затонувшем танкере после нападения в Оманском заливе

Нефтяной танкер Front Altair — одно из двух судов, которые были атакованы в Оманском заливе, — полностью затонул.
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Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

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Экономика

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
Обновлено в 03:18
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Под Калининградом «Бастионы» уничтожили корабли «противника»

Обновлено в 04:48
Наука

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории

Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Экономика

Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»

Датские СМИ сообщили о требованиях, которые может выдвинуть Россия по выплате денежного возмещения Копенгагеном за блокировку выдачи разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 02:34
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Кино

В Нью-Йорке скончалась актриса из сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 05:50
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Армия и оружие

Трамп и Дуда заявили о новом уровне отношений США и Польши

Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты

Google показала дизайн смартфона Pixel 4

По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
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Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Обновлено вчера в 16:07
Технологии

Павел Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

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Происшествия

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой

В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
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Технологии

Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы

В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
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Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Мамаев назвал позором процесс по своему делу

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах

Накануне супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила публику шикарным и, вместе с тем, лаконичным образом, который она выбрала для посещения гала-ужина в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
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