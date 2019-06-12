Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Футбол
Касильяс в четверг может объявить о завершении карьеры
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, в четверг объявит о завершении карьеры, сообщает goal.com со ссылкой на португальскую газету O Jogo.
Обновлено в 04:38
Происшествия
СМИ сообщили о затонувшем танкере после нападения в Оманском заливе
Нефтяной танкер Front Altair — одно из двух судов, которые были атакованы в Оманском заливе, — полностью затонул.
Обновлено в 05:33
Экономика
В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
Обновлено в 03:18
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ
В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Экономика
Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»
Датские СМИ сообщили о требованиях, которые может выдвинуть Россия по выплате денежного возмещения Копенгагеном за блокировку выдачи разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 02:34
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Трамп и Дуда заявили о новом уровне отношений США и Польши
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек
В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой
В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Технологии
Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы
В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Мамаев назвал позором процесс по своему делу
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном платье и бриллиантах
Накануне супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила публику шикарным и, вместе с тем, лаконичным образом, который она выбрала для посещения гала-ужина в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51