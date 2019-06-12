Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ru05:41

Мировые цены на нефть заметно упали

Комсомольская правда09:54

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известия08:21

Цена на нефть Brent опустилась на 3%

Rambler News Service10:00

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

Московский Комсомолец05:18

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbes05:01

Мировые цены на нефть падают на 3% на опасениях из-за роста запасов в США

ПРАЙМ05:47
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