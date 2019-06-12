Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Политика
Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе
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В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
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В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
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Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?
Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
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В приобретении бразильского игрока лично заинтересован новый тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, сообщает Il Romanista.
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В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
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Ранее «Петербургский дневник» писал, что коммунальщики закрасили стрит-арт с изображением героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», который создали художники из творческого объединения Hoodgraff.
Обновлено в 03:52
Общество
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Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Экономика
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Наконец, читателей РБК просили оценить, гарантирует ли судебная система защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.
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Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным
Обновлено в 02:03
Происшествия
Просившийся в Канаду кузбассовец пострадал от подземного пожара
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Обновлено в 01:02
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Москве задержали школьника за разбойное нападение
В Москве задержали десятиклассника по подозрению в участии в разбойном нападении.
Обновлено в 02:10
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В Идлибе трое турецких военных получили ранения
Трое турецких военных получили ранения при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа
Менее суток ушло у департамента транспорта Севастополя на поиски девушки, спасшей ребенка во время сильного ливня, превратившего улицы города в бурлящие реки.
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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Технологии
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К 2021 году российские вузы хотят начать выдавать своим выпускникам цифровые дипломы.
Обновлено в 04:03
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
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В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек
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