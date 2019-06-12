Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.

Мировые цены на нефть упали на 3%

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