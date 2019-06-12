Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
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Общество
При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века
В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века.
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"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
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В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
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Чубайс предложил ввести углеродный налог
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Бывшая жена назвала Ивана Краско плохим отцом
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Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
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На кресло сахалинского губернатора заявилось уже 4 претендента
Ранее сообщалось, что 12 июня документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца в облизбирком подал временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.
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Общество
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении
Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Музыка
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Обновлено вчера в 14:48
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Судьба сестер Олсен: неизлечимая болезнь и измождение
Бренд "Близняшки Олсен" Скоро о близняшках Олсен не говорил только ленивый.
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Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В ДНР заявили о захоронении на Украине ядерных отходов США
По словам Басурина, соглашение о захоронении ядерных отходов США в Сумской области заключил во времена своей власти экс-президент Украины Петр Порошенко с министерством энергетики США.
Обновлено вчера в 22:52
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Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
Обновлено в 01:10
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Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Обновлено вчера в 20:08