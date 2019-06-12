Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Шоу-бизнес
После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались
Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.
Обновлено вчера в 18:56
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено в 00:14
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера
Обновлено в 03:33
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Политика
Совет США переименовал Киев в международной базе
«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Культура
Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль»
В Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России» с требованием ограничить доступ в России к просмотру сериала «Чернобыль».
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Обновлено в 00:39
Политика
Эрдоган счел закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено в 03:31
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 01:50
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске
NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.
Обновлено в 03:09
Политика
На Украине снова запретили сериал «Сваты»
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не одобрило телеканалу «1+1» трансляцию сериала «Сваты».
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Жильцов эвакуировали из-за трещины в доме на севере Петербурга
В Калининском районе Петербурга вечером в среду, 12 июня, эвакуировали жильцов одного из домов по улице Выборгская из-за трещины в доме.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено вчера в 12:46