Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Здоровье
Первый смертельный случай от вируса Эболы зафиксирован в Уганде
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик, об этом 12 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля
Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.
Обновлено вчера в 21:15
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Транспорт
Водителей хотят лишать прав за нечитаемые номера
В случае, если хотя бы пара колес расположилась на этой территории, можно получить штраф в 8 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 11 июня в 12:38
Гаджеты
Astra Linux поставят на смартфоны
Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено 11 июня в 06:30
Общество
Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»
Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
СМИ узнали о возможном сокращении штрафа за разливы нефти
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов поручил министерству транспорта и ФГУП «Росморпорт» оценить обоснованность действующих сборов, которые компании-бункеровщики платят за предупреждение и ликвидацию разливов нефти.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев применил запрещенное оружие в ДНР, морпехи ВСУ выходят из-под контроля
Морпехи Киева выходят из-под контроля Главный военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин отметил продолжающееся снижение морально-психологического состояния бойцов.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин надеется на быструю адаптацию Зеленского на новом посту
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет быстро адаптироваться на новом посту.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 и мокрый снег
На крайнем севере региона наступят заморозки до -2º и пройдут дожди - временами с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 02:18
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Политика
Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Бишкеке 13-14 июня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала серьезной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран Евразии.
Обновлено в 00:20