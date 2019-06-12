Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru вчера в 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском01:06

Нефть «застыла на месте»

REGNUM11 июня в 13:17

Цены на нефть перешли к росту после падения на 4%

ПРАЙМ01:24

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известиявчера в 08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ruвчера в 05:41

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

Московский Комсомолецвчера в 05:18

Мировые цены на нефть потеряли более чем по 2 доллара по итогам торгов среды

Банки.ру01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Здоровье

Первый смертельный случай от вируса Эболы зафиксирован в Уганде

В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик, об этом 12 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля

Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.
Обновлено вчера в 21:15
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Транспорт

Водителей хотят лишать прав за нечитаемые номера

В случае, если хотя бы пара колес расположилась на этой территории, можно получить штраф в 8 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено вчера в 10:58
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 11 июня в 12:38
Гаджеты

Astra Linux поставят на смартфоны

Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

МВД предложило новый способ определения пьяных водителей

МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено 11 июня в 06:30
Общество

Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
Обновлено вчера в 18:58
Экономика

СМИ узнали о возможном сокращении штрафа за разливы нефти

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов поручил министерству транспорта и ФГУП «Росморпорт» оценить обоснованность действующих сборов, которые компании-бункеровщики платят за предупреждение и ликвидацию разливов нефти.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Донбасс сегодня: Киев применил запрещенное оружие в ДНР, морпехи ВСУ выходят из-под контроля

Морпехи Киева выходят из-под контроля Главный военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин отметил продолжающееся снижение морально-психологического состояния бойцов.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Путин надеется на быструю адаптацию Зеленского на новом посту

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет быстро адаптироваться на новом посту.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено вчера в 14:03
Политика

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 и мокрый снег

На крайнем севере региона наступят заморозки до -2º и пройдут дожди - временами с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 02:18
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Политика

Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Бишкеке 13-14 июня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала серьезной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран Евразии.
Обновлено в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное