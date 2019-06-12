Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Цена на нефть Brent опустилась на 3%

Rambler News Service10:00

Мировые цены на нефть заметно упали

Комсомольская правда09:54

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbes05:01

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ru05:41

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

Московский Комсомолец05:18

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известия08:21

Мировые цены на нефть падают на 3% на опасениях из-за роста запасов в США

ПРАЙМ05:47
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
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Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

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Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

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Происшествия

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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
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Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

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Голунов сообщил о задержании 94 человек в центре Москвы

Журналист Иван Голунов сообщил в своем телеграм-канале о задержании в центре Москвы днем в среду на несанкционированной акции 94 человек.
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Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

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Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

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Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

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Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

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По словам сомнительного «специалиста», необратимые и разрушительные процессы начнутся тогда, когда по мосту откроют железнодорожное сообщение, поскольку мост якобы не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн — вес состава из 60 вагонов.
Обновлено в 09:09
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Путин обсудил подготовку к саммиту ШОС с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим позднее на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, Китай и некоторые другие государства будто бы распространяют дезинформацию о якобы имеющихся разногласиях между американским лидером и его советниками.
Обновлено в 07:45
Политика

Климкин сообщил об ответных шагах Киева при возвращении России в ПАСЕ

Подходы Украины к участию в Совете Европы станут «более прагматичными», если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения «каких-либо условий, выдвинутых ассамблеей».
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Голкипер футбольного «Зенита» Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту

Делом о мелком хулиганстве закончился для вратаря футбольного "Зенита" и сборной России Андрея Лунева визит в аэропорт "Внуково".
Обновлено в 10:29
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
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В правительстве объяснили странные сообщения в Twitter Медведева

В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
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