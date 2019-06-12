Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Нефть на мировом рынке снова подешевела

Росбалт11:59

Мировые цены на нефть заметно упали

Комсомольская правда09:54

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

Московский Комсомолец05:18

Мировые цены на нефть падают на 3% на опасениях из-за роста запасов в США

ПРАЙМ05:47

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ru05:41

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известия08:21

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbes05:01
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:58
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Политика

Президент побывал на месте раскопок в Кремле

Российский лидер Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле. Для туристов вход будет открыт с 14 июня.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Обновлено вчера в 19:48
Общество

Композитор Щедрин попросил Путина поговорить «о личном»

Обновлено в 08:41
Футбол

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020

Кампания по продаже билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года стартовала в среду, 12 июня, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 08:10
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором

Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Сочи замечен мужчина, похожий на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

Обновлено в 06:08
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Политика

МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, источником вдохновения для которого стало средство передвижения агента 007 Джеймса Бонда в одном из фильмов.
Обновлено в 10:39
Наука

Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон

Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Культура

Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством

В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Футбол

Дома Зидана и Иско были ограблены

Обновлено в 12:07
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

В первом ряду, в нескольких метрах от президента России Владимира Путина, сидела девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов».
Обновлено в 10:46
Политика

Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Технологии

WhatsApp намерен судиться с пользователями

Руководство WhatsApp сообщило, что намеревается искать доказательства нарушений на сторонних ресурсах.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Стало известно, что Россия потребовала за задержанное эстонское судно

Задержанное пограничниками России эстонское рыболовное судно Roxen останется под арестом в морском рыбном порту Калининграда, если эстонская сторона не внесет необходимую сумму залога.
Обновлено в 09:32
Кино

Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено вчера в 12:03
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
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