Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Цена на нефть Brent опустилась на 3%

Rambler News Service10:00

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

Московский Комсомолец05:18

Мировые цены на нефть упали на 3%

Известия08:21

Мировые цены на нефть упали на 3%

Газета.Ru05:41

Мировые цены на нефть заметно упали

Комсомольская правда09:54

Цены и нервы: куда катится нефть?

Forbes05:01

Мировые цены на нефть падают на 3% на опасениях из-за роста запасов в США

ПРАЙМ05:47
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Авто

Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене

Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.
Обновлено в 06:09
Финансы

Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле

Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Технологии

WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями

В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

Обновлено в 13:29
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Спорт

Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Москве освободили журналиста Ивана Голунова

Во вторник, 11 июня, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела в отношении журналиста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено вчера в 15:22
Гаджеты

Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости

Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Экономика

Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка

Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее».
Обновлено в 18:02
Общество

WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных

Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Культура

Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили церковный дом УПЦ под Киевом

"После вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими (УПЦ) верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма", — сообщили в епархии.
Обновлено в 13:00
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Футбол

Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Общество

Скончался петербургский журналист Андрей Петров

12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено в 14:55
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