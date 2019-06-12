Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru 05:41
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.
Обновлено в 06:09
Финансы
Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле
Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Технологии
WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Москве освободили журналиста Ивана Голунова
Во вторник, 11 июня, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела в отношении журналиста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено вчера в 15:22
Гаджеты
Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости
Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Экономика
Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка
Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее».
Обновлено в 18:02
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили церковный дом УПЦ под Киевом
"После вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими (УПЦ) верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма", — сообщили в епархии.
Обновлено в 13:00
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Футбол
Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»
Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию
Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52