Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Экономика
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
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В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
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В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
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Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату
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Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
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Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
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Происшествия
Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн
Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
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МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Финансы
Седьмой день в плюсе. Почему американский рынок растет неделю подряд
Акции Intel выросли на 2,8% после того, как компания заявила о приобретении сетевого стартапа Barefoot Networks.
Обновлено вчера в 09:22
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Рита Ора в мини-платье попала в объятия принца Гарри
Стоит отметить, что для благотворительного вечера Рита выбрала обтягивающее мини-платье с глубоким декольте.
Обновлено в 10:12
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Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
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В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метро
Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж».
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream
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Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
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Обновлено вчера в 20:19
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Обновлено 10 июня в 18:00
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
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