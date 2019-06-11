Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%Газета.Ru 05:41

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

Московский Комсомолец05:18

Нефть дорожает, Brent закрепилась выше $62 за баррель

Росбалтвчера в 02:28

Цены на нефть марки Brent выросли до $62,51 за баррель

Интерфаксвчера в 11:42

Нефть «застыла на месте»

REGNUMвчера в 13:17

Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 02:41

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:00

Мировые цены на нефть падают на 3% на опасениях из-за роста запасов в США

ПРАЙМ05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия

На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания

Обновлено в 06:08
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Авто

Стартовали продажи Lada Granta Cross

Сегодня, 12 июня 2019 года, начинаются официальные продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross.
Обновлено в 02:58
Политика

Зеленский назначил экс-министра экономики Абромавичуса членом набсовета «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бывшего министра экономического развития и торговли (2014-2016) Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 06:41
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте

«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших

Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Китайская компания Huawei отложила запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Мбаппе назвал фейковой новость о своем списке требований к «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию, что футболист выдвинул ряд требований клубу.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»

Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Политика

Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя

На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей

В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Технологии

WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

В Португалии арестовали кричавшего о бомбе на борту самолета пассажира

Полицейские задержали в португальском международном аэропорту Са Карнейру города Порту мужчину, кричавшего о бомбе на борту самолета.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Обновлено в 05:53
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Политика

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

Обновлено вчера в 22:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное