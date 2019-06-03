Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 13:05

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.
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Подробнее о событии

Нефтетрейдеров тревожат перспективы торговой войны между США и Мексикой

Finam.Ru04:22

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала почти к $64 за баррель

Росбалт10:23

Нефть Brent упала до $61,22 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть марки Brent впервые с февраля подешевела до $60 за баррель

Известия01:29

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

RT на русском13:05

Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Снова «черные» дни: в мае стоимость нефти упала сразу на 20 процентов! Что ждет рубль?

Vologda-poisk.ruвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия

В СК доставили одного из убийц героя-спецназовца

Обновлено в 15:11
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Транспорт

В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет

В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Общество

Жена Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Политика

WSJ: Россия отозвала большую часть своих советников из Венесуэлы

Большую часть своих специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военнослужащих и выполнением контрактов на поставку российского оружия, отозвала российская сторона из Венесуэлы.
Обновлено в 01:48
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Общество

РПЦ положительно оценила идею присваивать имена святых самолетам

РПЦ положительно оценила присвоения самолетам имен святых.
Обновлено в 15:31
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

«Спартак» выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро

По данным "СЭ", руководство красно-белых выделило сумму до 7 миллионов евро на приобретение этим летом атакующего разыгрывающего полузащитника.
Обновлено в 14:50
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика

Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Политика

Ролик на YouTube стал причиной срочного совещания украинских силовиков

Причиной будущей встречи стал ролик на YouTube о придуманном сценарии войны между Украиной и Молдавией с Румынией.
Обновлено вчера в 16:14
Здоровье

В каких случаях клубника может навредить здоровью волгоградцев

С приходом лета на огородах волгоградцев и прилавках магазинов появляется клубника.
Обновлено в 13:06
Гаджеты

Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России

Правительство России планирует обязать производителей смартфонов, которые поддерживают систему виртуальных (встроенных) сим-карт eSim, хранить персональные данные пользователей на российских серверах.
Обновлено в 04:09
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Авто

Toyota назвала российские цены на новую Supra

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
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