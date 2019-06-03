Энергетика
Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 13:05
В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.
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Снова «черные» дни: в мае стоимость нефти упала сразу на 20 процентов! Что ждет рубль?
Vologda-poisk.ruвчера в 04:24
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Представлено первое аэротакси, работающее на водороде
Компания Alaka'i Technologies представила летательный аппарат на водородных топливных элементах.
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Экономика
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На столе портрет, свечи, цветы: Десятки жильцов Нового Тушина собрались на месте расправы над ефрейтором ГРУ
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Происшествия
В Киеве устроили акцию у здания МВД из-за убитого полицейскими мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
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Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
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Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
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Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
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В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
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Что показала Apple на конференции WWDC 2019
Только что стартовала ежегодная конференция Apple для разработчиков - WWDC 2019.
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Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
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Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
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Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
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Apple окончательно избавилась от iTunes
Компания Apple объявила о прекращении существования iTunes в новой версии операционной системы macOS.
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Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
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