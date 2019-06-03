Энергетика
Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 13:05
В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.
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Снова «черные» дни: в мае стоимость нефти упала сразу на 20 процентов! Что ждет рубль?
Vologda-poisk.ruвчера в 04:24
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Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
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Общество
Новосибирского священника наградили за противодействие экстремизму
В Новороссийске отец Александр получил еще одну награду, которая ждала его несколько месяцев – юбилейную медаль в честь 10-летия организации службы по противодействию экстремизму МВД России (2008-2018 гг).
Обновлено в 05:03
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - говорится в сообщении.
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Политика
Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
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Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
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Обновлено в 18:00
Гаджеты
Apple представила iPadOS — отдельную версию iOS для своих планшетов
Сегодняшняя презентация Apple отдельно порадовала владельцев планшетов iPad. По крайней мере, не самых старых.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 3 возглавил рейтинг AnTuTu по итогам мая
В первой пятерке расположился Xiaomi Black Shark 2 и обычный Xiaomi Mi 9. В ТОП-10 самых производительных смартфонов в мае оказались следующие модели: OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro,Lenovo Z6 Pro, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+.
Обновлено в 15:51
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
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Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
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Сумма сделки по хавбеку оценивается в 60 млн фунтов (примерно 67 млн евро).
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
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Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Музыка
Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд
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Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, огонь угрожает соседним постройкам, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Обновлено в 16:37
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле
Суд арестовал женщину, оставившую двоих годовалых детей в хостеле в Котельниках, сообщили в понедельник в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
Обновлено в 14:12
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено в 11:17