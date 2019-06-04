Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 03 июня в 13:05

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.
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Баррель нефти Brent стал дешевле $60

News.ruвчера в 12:07

Цена на нефть марки Brent снизилась до $61,02 за баррель

Московский Комсомолец04 июня в 01:27

Цены на нефть вышли в плюс вслед за ралли на Уолл-стрит

ПРАЙМ04 июня в 13:30

Цены на нефть снижаются, Brent стремится вниз к $60 за баррель

Росбалт04 июня в 07:53

Нефть Brent подешевела до $60,6 за баррель

Интерфаксвчера в 10:48

Цены на нефть снижаются

RT на русском04 июня в 01:03

Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС03 июня в 01:16
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Астрономы рассмотрели кольцо вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

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Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Об этом он написал в своем твиттере.
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Экономика

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Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
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ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

Обновлено в 01:46
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Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США

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Обновлено в 01:45
Происшествия

Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля

В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
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Экономика

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Обновлено в 01:38
Экономика

Автоконцерн Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault

Автоконцерн Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault.
Обновлено в 02:02
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
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Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
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Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
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Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
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Завершился визит президента США в Великобританию

Американский президент с самого начала своего визита пытался сглаживать острые темы, но от советов по поводу Brexit так и не смог удержаться.
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Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

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Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
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Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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Общество

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Происшествия

Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов

Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Интернет

Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль

Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
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Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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Американская актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в фильме "Красотка", призналась, что в оригинальном сценарии картины концовка была мрачной.
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Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

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