Энергетика
Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 03 июня в 13:05
В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.
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