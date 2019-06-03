Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 13:05

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

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