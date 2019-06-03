Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяцаRT на русском 13:05

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно расти и вернулись к уровню выше $62 за баррель.
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Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

RT на русском13:05

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала почти к $64 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $61

ТАСС01:16

Нефть марки Brent впервые с февраля подешевела до $60 за баррель

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Нефтетрейдеров тревожат перспективы торговой войны между США и Мексикой

Finam.Ru04:22

Нефть Brent упала до $61,22 за баррель

Интерфакс01:42

Снова «черные» дни: в мае стоимость нефти упала сразу на 20 процентов! Что ждет рубль?

Vologda-poisk.ruвчера в 04:24
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Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
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В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

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Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

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Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

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У Петропавловской крепости поселился нерпенок

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Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»

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Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
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Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и шестимесячную дочь

Обновлено вчера в 15:56
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово

Спецпредставитель генсека ООН по Косово Захир Танин скорее всего поднимет вопрос о нападении на сотрудника миссии ООН в Косово, россиянина Михаила Краснощекова, в ходе заседания Совбеза, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 16:07
Музыка

Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Обновлено в 15:46
Транспорт

В Германии разрешили ездить на самокатах по проезжей части

Ездить на электросамокатах по проезжей части со скоростью не более 20 км/ч разрешили в Германии.
Обновлено в 09:51
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
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«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Сообщается, что жена экс-короля Малайзии наблюдалась в одной из лучших клиник Германии, а в марте она прилетала в Москву.
Обновлено в 16:18
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Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Происшествия

В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских

Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
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Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
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Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
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