Мировые цены на нефть растут в ходе торговRT на русском 15 января в 00:06

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,23%, составив $51,13 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте увеличились на 1,19% — до $59,69 за баррель.

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

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