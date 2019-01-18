Энергетика
Мировые цены на нефть снизились вопреки действиям ОПЕКМосква 24 вчера в 15:15
Мировые цены на нефть 17 января продолжили дешеветь, несмотря на снижение добычи сырья странами ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 0,26%, достигнув отметки в 61,16 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Обновлено в 09:52
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Происшествия
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – уточнили в Минобороны.
Обновлено в 09:12
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
Общество
Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН
Обновлено в 08:30
Недвижимость
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.
Обновлено в 09:55
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе
Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте
Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин согласился пустить европейских специалистов в Керченский пролив
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила и внимательно изучит предложения Германии по поводу свободы судоходства в Керченском проливе.
Обновлено в 09:08
Политика
Космический корабль «Федерация» переименуют
Обновлено в 10:41
Политика
Рогозин анонсировал начало работ по модернизации корабля «Союз»
Работы по модернизации корабля «Союз» для полетов к Луне начнутся в субботу, 19 января.
Обновлено в 11:01
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»
Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши
Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.
Обновлено в 10:32
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Транспорт
В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту
В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв
В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 08:10
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 08:26
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения двух Су-34
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло на Дальнем Востоке.
Обновлено в 09:45
Происшествия
На шоссе Энтузиастов восстановили движение в сторону области после ДТП
Движение в сторону области восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве после ДТП с автобусом, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
Обновлено в 10:15
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Промоутер Ковалева уверен, что боксер очистит свое имя в суде
Обновлено в 08:42