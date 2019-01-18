Энергетика
Мировые цены на нефть снизились вопреки действиям ОПЕКМосква 24 вчера в 15:15
Мировые цены на нефть 17 января продолжили дешеветь, несмотря на снижение добычи сырья странами ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 0,26%, достигнув отметки в 61,16 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34
Обновлено в 04:09
Происшествия
На Дальнем Востоке столкнулись два Су-34
На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 01:56
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей
Суд в Грозном обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги населения за газ в размере девяти миллиардов, сообщила прокуратура Чечни.
Обновлено в 03:34
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево
Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Транспорт
Проложен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Двухпутный тоннель - часть железной дороги длиной 18 километров, которая свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово.
Обновлено в 05:05
Авто
Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу
На интернет-аукцион eBay выставили уникальный внедорожник Land Rover Defender, тюнингованный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда – «Спектр».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»
Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
Обновлено в 04:48
Политика
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом прокомментировал предложения ФРГ по судоходству в Керченском проливе.
Обновлено в 06:14
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Обновлено в 04:41
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Экономика
Бороться сложно: зачем нефтяники пожаловались на Росгвардию
Как сообщало ИА REGNUM, руководители нефтяных компаний в декабре 2018 года написали жалобу на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в которой изложили свои претензии по поводу предписаний сотрудников Росгвардии, чрезмерно ограничивающих действия частных охранных предприятий (ЧОП), защищающих объекты нефтяников.
Обновлено в 06:30
Политика
«Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что главная задача компании на встрече с ЕС и Россией по газу 21 января в Брюсселе - это сохранение транзита газа через Украину.
Обновлено в 06:34
Общество
Адвокат Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на арест рэпера в Краснодаре
Обновлено в 05:27
Авто
ГАЗ приостановил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic
«Группа ГАЗ» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) приостановила сборочное производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Горьковского автозавода.
Обновлено в 06:33
Общество
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных
Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Авто
Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями
Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Авто
Nissan представит полноприводный седан Altima на гусеницах
Каким двигателем приводится в движение гусеничный Nissan Altima, не сообщается.
Обновлено в 03:59
Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
СК заявил о владении Шестуном землями еще на 2,2 млрд рублей
Следственный комитет заявил о получении доказательств владения экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном земельными объектами недвижимости на 2,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:33
Экономика
Tesla сократит 7% постоянных работников
Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
Обновлено в 05:43
Политика
МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради сохранения ДРСМД
Российская Федерация может сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если уничтожит крылатую ракету 9М729, которая якобы нарушает положения документа.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Во Франции госпитализирована Диана Арбенина
Обновлено в 05:23
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией
Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.
Обновлено в 06:26