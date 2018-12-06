Энергетика

Мировые цены на нефть снизились почти на 3%
RT на русском
07:01

Мировые цены на нефть упали почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,99%, составив $51,31 за баррель.
RT на русском07:01

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Аналитик назвал причину падения цен на нефть

Известия09:02

Россия и Иран обрушили нефть

Lenta.ru07:20

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $59 за баррель, WTI дешевеет чуть слабее

Росбалт06:10

Цена на нефть Brent упала ниже $60

Коммерсантъ05:44

Цены на нефть упали более чем на 5%

РБК06:11

Цены на нефть Brent и WTI рухнули на 5%

Интерфакс05:45

Цены на нефть снизились перед ОПЕК+

Телеканал 360°03:45
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Бензиновый кризис объяснили обиженными нефтяниками

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам связал резкий рост цен на бензин и дефицит топлива в некоторых регионах страны с нефтяными компаниями, которые, по его словам, обиделись из-за сокращения доходов на фоне роста стоимости нефти.
Обновлено в 10:00
Энергетика

«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»

«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции

Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.
Обновлено в 08:56
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое

Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
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