Энергетика

Мировые цены на нефть снизились почти на 3%
RT на русском
07:01

Мировые цены на нефть упали почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,99%, составив $51,31 за баррель.
RT на русском07:01

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Россия и Иран обрушили нефть

Lenta.ru07:20

Котировки нефти Brent упали на 4,5% на фоне встречи министров ОПЕК

ТАСС06:08

Цена на нефть Brent упала ниже $60

Коммерсантъ05:44

Цены на нефть упали более чем на 5%

РБК06:11

Стоимость нефти Brent рухнула ниже $59 за баррель, WTI дешевеет чуть слабее

Росбалт06:10

Цены на нефть Brent и WTI рухнули на 5%

Интерфакс05:45

Цены на нефть снизились перед ОПЕК+

Телеканал 360°03:45
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Энергетика

Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен

Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.
Обновлено в 07:02
Энергетика

ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи

Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Энергетика

«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»

«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40
Энергетика

Газпром укрепил позиции на Ямале

Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 06:06
Энергетика

На госшахтах Украины повысили цены на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Катар сейчас не обсуждает газовые проекты с «Газпромом»

В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое

Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38
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