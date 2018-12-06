Энергетика
Мировые цены на нефть снизились почти на 3%
Мировые цены на нефть снизились почти на 3%RT на русском07:01
Мировые цены на нефть упали почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,99%, составив $51,31 за баррель.
RT на русском07:01
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Энергетика
Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен
Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.
Обновлено в 07:02
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи
Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Энергетика
«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»
«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40
Энергетика
Газпром укрепил позиции на Ямале
Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 06:06
Энергетика
На госшахтах Украины повысили цены на уголь
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило на 10,4% цены на уголь, продаваемый государственными добывающими предприятиями, сообщает 6 декабря УНИАН.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Катар сейчас не обсуждает газовые проекты с «Газпромом»
В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
Обновлено в 07:24
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ
Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое
Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.
Обновлено в 01:16
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
Китай готовится возобновить импорт сои из США
Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика
ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38